Лев Шлосберг: Путин ничего не понял из произошедшего в Хабаровске

Люди в Хабаровске вышли на улицы за честные выборы и независимый суд. А то, как этот крупнейший в России протест отражается в СМИ, – это отражение свободы слова.

Путин ничего не понял из произошедшего в Хабаровске. Это не вопрос торга с гражданами. Граждане не торгуются. Это вопрос личного достоинства и свободы выбора.

Десятки тысяч возмущенных свободных людей вышли на улицы – и полиция вежливо сопровождает колонну, фактически охраняя граждан, то есть, выполняя свои подлинные, а не навязанные политическими властями задачи.

Честные выборы – это безусловный ультиматум общества власти. Нет никаких других способов привести страну в человеческий порядок.

Действующие власти России не выиграли честно ни одну избирательную кампанию. Это власть, построенная на лжи и насилии.

За честные выборы и против честных выборов – вот принципиальный водораздел в России сегодня.

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