Close

Хабаровчане встретили Дегтярева митингом

21.07.2020

После назначения Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края жители продолжили акции протеста. У здания правительства выстроилась толпа митингующих, которые скандируют: «Дегтярева домой», передает DVHUB.RU.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.