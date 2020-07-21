Хабаровчане встретили Дегтярева митингом

После назначения Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края жители продолжили акции протеста. У здания правительства выстроилась толпа митингующих, которые скандируют: «Дегтярева домой», передает DVHUB.RU.

Толпа все увеличивается. Уже несколько сотен человек у белого дома. Скандируют: «Дегтярев, выходи!» и «это наш край!».

Дегтяреву посвятили персональный пла pic.twitter.com/kgLDDPGZ2F — козлов (@petrkozlov) July 21, 2020