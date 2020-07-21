Госдума окончательно приняла законопроект о трехдневном голосовании

Госдума приняла в третьем чтении изменения, которые предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Решение о проведении голосования на выборах или референдумах в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия, их организующая.

Обсудить возможность распространения «растянутого» голосования ранее предлагали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИК Элла Памфилова. За многодневное голосование вне избирательных участков выступили и в Совете по правам человека при президенте. Против высказались сотни членов избирательных комиссий. Наблюдатели отмечают, что голосование в несколько дней не дает возможности обеспечить его прозрачность.

Одобренные поправки были внесены в законопроект, предусматривающий возможность политических партий отзывать членов избирательных комиссий, которых они ранее назначили. Как говорил ранее координатор движения «Голос» в Москве Дмитрий Нестеров, эта норма принимается, чтобы в случае «острой необходимости» в отдельных регионах «зачищать» комиссии от неугодных членов с правом решающего голоса через давление на партии.