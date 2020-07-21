В Кремле объяснили изменение сроков достижения национальных целей

Перенос сроков достижения национальных целей с 2024 года на 2030-й потребовался в связи с неблагоприятными условиями, которые складываются в последнее время, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Этим же он объяснил отказ от цели обеспечить вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира до 2024 года.

«Действительно, конъюнктура международно-экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Среди перенесенных на шесть лет целей стоят повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение в два раза уровня бедности.

Сегодня президент Владимир Путин своим указом определил национальные цели развития России. В их число вошли: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

К 2030 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования и по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования. Еще одной целью ставится увеличение до 15% доли россиян, участвующих в волонтерской деятельности.

К 2030 году должны быть улучшены жилищные условия не менее пяти млн семей ежегодно, а объем жилищного строительства должен увеличиться не менее чем до 120 млн кв. метров в год.

Должна быть создана устойчивая система обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающая сортировку 100% отходов, и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза. В два раза должны быть снижены выбросы опасных загрязняющих веществ.

Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, должна выйти на уровень не менее 85%.