Великобритания опубликовала доклад о вмешательстве России в политику страны

В Великобритании опубликовали доклад, в котором идет речь о попытках Кремля вмешаться во внутреннюю политику страны в 2014 году. При этом авторы документа не нашли прямых доказательств того, что Россия как-то пыталась повлиять на результат референдума о Brexit, передает BBC.

Комитет парламента по разведке и безопасности пришел к выводу, что власти Великобритании недооценили меры, необходимые в качестве ответа на «российскую угрозу», пишет Forbes. Парламентарии подчеркивают, что российское влияние на Великобританию стало «новой нормальностью» — сменявшие друг друга правительства «с распростертыми объятиями встречали олигархов и их деньги», предоставляя им связи «на высших уровнях» возможность отмывать деньги через лондонский «ландромат».

Конкретных фамилий в документе нет, но есть отсылка к неким «российским олигархам», близким к Владимиру Путину, которые успешно интегрировались в политическую жизнь Британии, отмечает BBC. Двое российских бизнесменов ранее уже комментировали эту информацию. Так, Александр Лебедев назвал это «хохотом», а Александр Темерко открыто сказал, что состоит в приятельских отношениях с Борисом Джонсоном и не просто финансово поддерживает консерваторов, но и является членом партии. Любой человек, зарегистрированный в Британии как избиратель, может быть донором политических партий. Список жертвователей регулярно публикуется на сайте избирательной комиссии.

«Похоже, что Россия считает Британию одной из своих главных целей на Западе с точки зрения разведки. И хотя мы не получаем угроз такого уровня, как страны, граничащие с Россией, наши свидетели предполагают, что в списке «приоритетов» мы — сразу после США и НАТО. Это скорее всего из-за нашего тесного сотрудничества с США», — говорится также в докладе.

В документе нет сведений, которые бы доказывали, что Россия успешно повлияла на британские выборы. Речь идет лишь о попытках.

BBC замечает, что не все доказательства и обоснования вошли в публичную версию доклада — некоторые факты останутся только в засекреченном приложении, чтобы защитить источники и оставить в тайне методы разведки. Доступ к неотредактированной версии будут иметь только чиновники на самом высоком уровне.