Минздрав опроверг сообщение Минобороны о готовности вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, еще продолжаются, в настоящее время они вышли на вторую стадию, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Ранее в Минобороны заявили о готовности вакцины.



«В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России продолжается и находится на завершающем этапе. По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — цитирует РБК Кузнецова.

Ранее в интервью «АиФ» первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сказал, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал представитель военного ведомства.