США и Украина начали военные учения в Черном море

В украинских водах Черного моря стартовали многонациональные военно-морские учения «Морской бриз – 2020». Командующий Шестым флотом США вице-адмирал Джин Блэк отметил, что учения проводятся с целью повышения региональной безопасности в Черном море. В маневрах, по его словам, принимают участие военнослужащие из девяти стран, 27 кораблей и 19 летательных аппаратов, передает «Голос Америки».

Кроме Украины и США в этом году в учениях принимают участие корабли, самолеты и вертолеты Болгарии, Норвегии, Румынии, Испании, Франции, Италии и Турции, а также Грузии. Они будут отрабатывать операции по перехвату на море, элементы противовоздушной и противолодочной обороны, поддержание живучести корабля и поисково-спасательные операции.

«Главная цель — проведение международной военно-морской операции по обеспечению безопасности в кризисном районе, — заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. — Черное море давно уже перестало быть стабильным. Море — это не препятствие, а возможность для коммуникации, поэтому задача всех флотов сделать морские сообщения проще и безопаснее. Не все страны понимают эти принципы. Особенно это касается Российской Федерации».

Маневры продлятся до 26 июля.