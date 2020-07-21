На Украине мужчина захватил автобус с заложниками

В центре Луцка на Украине мужчина захватил автобус с около 20 заложниками. При себе у него взрывчатка и оружие. Уже было слышно несколько выстрелов, передает «Громадское» со ссылкой на полицию Волынской области.

В регионе введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта. К операции привлекли антитеррористический центр Службы безопасности.

Известно, что человек выдвинул свои условия. С ним ведутся переговоры по телефону. Как установили в полиции, на своей странице в соцсети террорист постоянно пишет о недовольстве системой на Украине.