В Оксфорде сообщили об успешном завершении первой фазы испытаний вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, созданная исследователями из Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний. Она продемонстрировала признаки эффективности и безопасности, вызывает двойной иммунный ответ — увеличение антител к COVID-19 и количества T-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток, передает Euronews.

«Основной успех этой вакцины — стимулирование обеих систем иммунитета, так как в дополнение к увеличению нейтрализующих антител, как это бывает с другими вакцинами, мы также отметили повышение количества T-лимфоцитов», — говорит профессор Аэриан Хилл, директор Института исследования вакцин им. Эдварда Дженнера Оксфордского университета

В клинических испытаниях принимали участие около тысячи человек, нейтрализующие антитела появились более чем у 90% из них. Эксперты Оксфордского университета полагают, что вакцина будет готова для использования до конца года.