В Верховный суд подали жалобу на итоги голосования по поправкам к Конституции

Правозащитник Роман Киселев из Московской Хельсинкской группы обжаловал результаты голосования по поправкам к Конституции в Верховном суде. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Он просит суд признать «незаконным и недействительным» постановление ЦИК и отменить результаты общероссийского голосования. По его мнению, исполняя поручение по утверждению порядка общероссийского голосования, Центральная избирательная комиссия вступила «в прямое противоречие с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нарушив положения Конституции, закона о поправке, указа президента о назначении общероссийского голосования, а также закона об основных гарантиях избирательных прав граждан». «Результатом этих дефектов стали многочисленные нарушения общепризнанных конституционных и международных стандартов организации народного волеизъявления», — пишет Киселев

Он также полагает, что не было организовано должным образом информирование о содержании и смысле поправок, отсутствовали условия для обеспечения плюрализма мнений, а сам ЦИК не только информировал избирателей о факте голосования, но и агитировал за поправки. Роман Киселев считает, что возможности наблюдения за голосованием были ограничены, отсутствовал регулярный подсчет голосов, что увеличивало возможности для фальсификаций.