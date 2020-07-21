Евросоюз достиг соглашения по антикризисному плану

Главы государств и правительств Евросоюза достигли по итогам пятидневного саммита соглашения по бюджету на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд.

«У нас есть соглашение, и хорошее соглашение! С бюджетом €1,074 трлн и планом восстановления на €750 млрд. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее», — написала в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес.

Накануне лидер Франции Эммануэль Макрон стучал кулаком по столу, призывая коллег к гибкости и угрожая покинуть саммит в случае отсутствия компромисса, передает Euronews. Он также говорил, что в случае непринятия бюджета политическое и экономическое будущее ЕС окажется под вопросом. «Скупую четверку» — Данию, Нидерданды, Австрию и Швецию — не желавшую брать на себя долговые обязательства Испании и Италии, в итоге удалось склонить к компромиссу.