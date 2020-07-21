Дегтярева представили правительству Хабаровского края, команда Фургала простилась

Михаил Дегтярев прибыл в Хабаровск, врио губернатора края представили зампредам и министрам правительства региона, а также руководителям территориальных управлений федеральных органов власти, передает DVHAB.RU.



Instagram Дегтярева за последние часы наполнился гневными комментариями в адрес нового руководителя региона: «Вам в Хабаровском крае не рады. Лучше подайте сразу в отставку», «Нужен Фургал. Его выбирали. А не тебя. И Володьке скажи об этом. Если он не в курсе».

Между тем в Instagram уволенного с поста главы региона Сергея Фургала после назначения Дегтярева появилась прощальная запись. Сам он находится в СИЗО, но как предполагает DVHAB.RU сообщение написано от имени команды арестованного теперь уже экс-губернатора.

«Это были насыщенные, прекрасные два года вместе с вами! <…> Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал! Хабаровский край — край сильных духом людей», — говорится в записи.