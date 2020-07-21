После смены губернатора два хабаровских депутата вышли из ЛДПР

Депутат Хабаровской городской думы Александр Каян и член регионального парламента Петр Емельянов решили покинуть ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.

Каян на своем YouTube-канале он сообщил, что уволенного с поста губернатора Сергея Фургала он считает локомотивом ЛДПР в регионе: «Теперь я не имею морального права оставаться членом партии. Также я пошел в депутаты, чтобы иметь возможность помогать людям, и буду продолжать это делать как беспартийный».





Емельянов сообщил в Instagram, что «удивительные новости о кадровых назначениях в Хабаровском крае» застали его в Москве: «Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР и из фракции ЛДПР в Законодательной Думе края». Он отметил, что дальше будет «отстаивать интересы своих избирателей».

Врио губернатора Хабаровского края 20 июля был назначен депутат Госдумы, член ЛДПР Михаил Дегтярев. Сергея Фургала президент уволил в связи с утратой доверия. Его задержали 9 июля и обвинили в организации убийств.