Григорий Голосов: Путин кинул кость Жириновскому

Путин назначил Дегтярева потому, что должен был кого-то назначить врио, и потому, что надо было кинуть кость Жириновскому, которого именно эта кандидатура устраивала. Это чисто московская комбинация, не имеющая отношения ни к протестующим в Хабаровске, ни к их требованиям, ни вообще к ситуации в Хабаровске. Когда Дегтярев попытается что-то в качестве врио сделать, тогда появится и хабаровское измерение. А в его ситуации, понятное дело, лучше делать как можно меньше, желательно - ничего. Для этого он, как я понимаю, подходит просто идеально по личным и деловым качествам. Но все же, для гарантии, я бы на его месте поехал в Хабаровск из Москвы на поезде, совершая длительные ознакомительные остановки в пунктах следования, как позволяют правила РЖД.

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