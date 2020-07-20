США заявили о санкциях против Рамзана Кадырова

США вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.

«Госдепартамент располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства», — говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает «Интерфакс».

Санкции коснутся также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.



«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», — написал в ответ Кадыров, опубликовав в Telegram свое фото с двумя ручными пулеметами в руках.