Борис Акунин: Что нужно знать о деле Юрия Дмитриева

Есть человек – необычный, чудаковатый, - который посвятил свою жизнь тяжелой, но совершенно необходимой нашему обществу работе. Он восстанавливает память о тех, кого уничтожили сталинские карательные органы.
Современным карательным органам это очень не нравится. Они не хотят, чтобы память восстанавливалась. Поэтому они затеяли против человека уголовное дело – по самой грязной статье, чтобы скомпрометировать и человека, и дело, которым он занимался.
Всё это тянется четыре года. Человека уже один раз судили, оправдали, но влияние карательных органов постоянно увеличивается. Они не желают отступать.
Затеян новый суд, причем идет он в закрытом режиме – это верный признак нечистой игры.
Послезавтра объявят приговор. Прокурор требует 15 лет строгого режима.
Только напрасно они думают, что, "закрыв" Юрия Дмитриева, закроют тему. Совсем наоборот.
Всё только начнется.