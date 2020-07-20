Илья Яшин: В чем реальный состав преступления Сергея Фургала?

Давайте разберемся.

Итак:

1. Он выиграл выборы губернатора, вопреки воле Кремля. Отказался снимать кандидатуру и уходить в отставку, несмотря на давление.

2. Во главе региона стал проводить независимую политику в интересах граждан. Потому что понимал, что власть ему (в отличие от большинства других губернаторов) передана не столичными чиновниками, а местными жителями.

3. Разгромил «Единую Россию» на выборах в краевой парламент. Список губернатора получил 30 мест из 36, а единороссам досталось лишь 2 мандата.

4. Обеспечил себе рейтинг доверия в регионе выше, чем у Путина. Полпред президента прямо ставил это в вину Фургалу на совещании, запись которого утекла в интернет.

Ну как такого человека не посадить?

Интересно, кстати, как ярко Хабаровск продемонстрировал интеллектуальную беспомощность кремлевских администраторов. Вот представьте: перед чиновниками в АП стоит задача вернуть регион под контроль «Единой России». И они буквально не в состоянии придумать ничего, кроме уголовного дела.

Причем уголовку эту ФСБ лепит из говна и палок. Фургалу предъявили заказные убийства 15-летней давности. Но извините, а что ж вы молчали все эти годы? Если это правда, то как допустили, что человек 11 лет сидел в Госдуме и законы для всей страны готовил?

Но главная проблема, что в Кремле не заметили, как изменилось общество. Это раньше силовым давлением можно было любую проблему решить. А сейчас такие явно политические уголовные дела только увеличивают масштаб проблемы. В итоге сложилась ситуация, когда рейтинг Путина в Хабаровском крае стал еще ниже, а представитель «Единой России» там в принципе теперь не может выиграть выборы. И вторую неделю — беспрецедентные по численности акции протесты.

Мы сделали видео про то, что сейчас происходит в Хабаровске. Во-первых, чтобы помочь преодолеть информационную блокаду: телевидение-то по-прежнему молчит о митингах. Во-вторых, чтобы выразить солидарность и уважение жителям региона. Они показывают всей стране отличный пример, как надо защищать свой выбор.

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