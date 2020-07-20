Мэр Норильска подал в отставку

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку. Его заявление уже подписано, сообщили ТАСС в пресс-службе города. Ахметчин официально объявил о своей отставке после заседания оперативного штаба по коронавирусу, на котором присутствовал губернатор региона, отмечает NGS24.RU.

«Сегодня состоялся оперштаб под председательствованием губернатора Красноярского края. На нем рассматривался вопрос о моем письме о проблемах города, к сожалению, большая часть вопросов вернулась к нам обратно. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. Всю информацию, которую я предоставлял в краевые службы — я получал из служб здравоохранения. Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу, поэтому я принял решение для себя — написать заявление об отставке. Я не врал и врать никогда не хотел», — сказал мэр.

Ранее Ахметчин объявил о занижении цифр больных коронавирусом. Он направил обращение губернатору Красноярского края, в котором сообщил, что цифры по пациентам с коронавирусом сильно занижены, как и данные по количеству скончавшихся с признаками коронавируса.