СК отпускает из-под ареста администратора паблика «Омбудсмен полиции»

Следователь решил отпустить из-под ареста администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков.

«В течение ближайшего времени (1-2 дня) Худяков будет освобожден из-под стражи. Мера пресечения отменена в связи с изменением объема обвинения», — написал Пашков в Telegram.

В мае к бывшему сотруднику ФСИН Худякову пришли с обыском в его вологодскую квартиру и этапировали в Москву. Суд отправил его под стражу до 24 июля по делу о порнографии. По версии следствия, он опубликовал в соцсетях фотографии неназванной женщины, которая в итоге написала заявление, напоминает «Медиазона».

Основатель «Омбудсмена полиции» Владимир Воронцов находится в СИЗО по делу о вымогательстве. Всего против Воронцова возбудили семь уголовных дел, но обвинение предъявлено только по одному из них.