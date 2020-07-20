Многодневное голосование за президента обойдется дороже на треть

Выборы президента 2024 года обойдутся бюджету в 22 млрд рублей, что на треть выше, чем предыдущее голосование. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на документы Минфина.



Предыдущие выборы президента 2018 года обошлись бюджету в 14,2 млрд руб. В 2012 году кампания стоила бюджету 10,4 млрд руб., в 2008-м — 4,9 млрд руб., а в 2004 году — 2,5 млрд руб. На организацию и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции из бюджета было выделено 14,8 млрд руб., однако итоговая стоимость не называлась.

Член ЦИК Евгений Колюшин считает, что увеличенные затраты на выборах 2024 года могут быть связаны с возможностью многодневного и электронного голосования. «Я думаю, что в первую очередь с этим связано. К тому же, дистанционное электронное голосование — это тоже очень дорогое удовольствие. Сейчас ориентируются на такое многодневное голосование — а это, в первую очередь, работа членов участковых комиссий», — сказал Колюшин. По его словам, многодневное голосование требует дополнительных средств, так как большая часть расходов связана с оплатой труда членов комиссий.

Член СПЧ, бывший член ЦИК Игорь Борисов отмечает, что в стоимость выборов заложена инфляция, избежать которой не удастся, но не исключил и идею о трехдневном голосовании.