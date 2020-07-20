Ушел из жизни кинорежиссер Александр Боголюбов

На 87-м году жизни умер режиссер Александр Боголюбов, снявший «Батальоны просят огня» и «Волшебник Изумрудного города». Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Александр Боголюбов работал на киностудии им. А.П.Довженко и Одесской киностудии, был режиссером научно-популярных фильмов на Киевской студии научно-популярных и мультипликационных фильмов.

С 1970 года — он режиссер анимационных фильмов студии мульттелефильмов творческого объединения «Экран». С 1978 года — режиссер-постановщик студии художественных фильмов творческого объединения «Экран».

Александр Боголюбов режиссер игровых фильмов «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня» (совместно с В.Чеботаревым); анимационных фильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города» (фильмы 4 и 5), «Приключения Незнайки и его друзей» (серии «Воздушное путешествие» и «Возвращение»).