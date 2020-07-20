21 млрд рублей выделен полиции и Росгвардии за работу на массовых акциях

Правительство запланировало выделить 3,5 млрд рублей для бойцов Росгвардии и 17,4 млрд рублей для полицейских, говорится в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021−2023 годы. Деньги предназначены для сотрудников правоохранительных органов, которые участвуют в «обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий», передают «Открытые медиа». Средства пойдут на «установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность выполняемых задач».

Правительство установило надбавки в конце января 2020 года. Согласно постановлениям, которые подписал премьер-министр Михаил Мишустин, выплаты полагаются сотрудникам МВД и Росгвардии из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ежемесячная надбавка составляет до 100% от оклада.

Надбавки ввели вскоре после того, как мэр Сергей Собянин поблагодарил полицию за работу во время акций протеста в Москве летом 2019 года.