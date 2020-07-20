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Хабаровчане протестуют десятый день

20.07.2020

Жители Хабаровска уже 10 день выходят несанкционированные акции, чтобы поддержать арестованного губернатора Сергея Фургала.

Жители региона выступили с требованием заменить адвоката Сергея Фургала — некоторые готовы даже скинуться, чтобы оплатить губернатору нового защитника, передает DVHUB.RU

В субботу акция собрала десятки тысяч человек. Сотрудницы правоохранительных органов выдавали митингующим медицинские маски. Люди прошли по «протестному квадрату», остановив транспортное движение на центральных улицах. 


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