Хабаровчане протестуют десятый день

Жители Хабаровска уже 10 день выходят несанкционированные акции, чтобы поддержать арестованного губернатора Сергея Фургала.

Жители региона выступили с требованием заменить адвоката Сергея Фургала — некоторые готовы даже скинуться, чтобы оплатить губернатору нового защитника, передает DVHUB.RU.

Граждане обсуждают, не пойти ли к офису «Единой России»? pic.twitter.com/FwSO5yqdDq — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 20, 2020

В субботу акция собрала десятки тысяч человек. Сотрудницы правоохранительных органов выдавали митингующим медицинские маски. Люди прошли по «протестному квадрату», остановив транспортное движение на центральных улицах.



