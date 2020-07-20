Спустя 12 лет Лукашенко назначил посла в США

Послом Белоруссии в США назначен заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, до этого белорусского посла в Штатах не было 12 лет.

С 2008 года в Минске и Вашингтоне нет послов. Их места занимают временные поверенные, напоминает TUT.BY. После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Белоруссии Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек.

В марте 2019 года глава МИД Белоруссии Владимир Макей уведомил США о снятии ограничений на число американских дипломатов. Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск 1 февраля 2020 года заявил, что в ближайшее время страна назначит посла в Белоруссию.

Кравченко уже работал в посольстве в США. В 2007 году он был советником посольства, с 2008-го по 2014-й — временным поверенным в делах Белоруссии в США. В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем — управление Америки МИД. На пост замминистра был назначен в 2017 году.