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В Киеве открыли мемориал Павла Шеремета

20.07.2020

В Киеве установили мемориал журналиста Павла Шеремета. Памятный знак установили на улице Ивана Франко — неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где он погиб, передает «Украинская правда».

Автор мемориала — украинский скульптор Назар Билык. Памятник выполнен в лаконичном стиле — белый лист бумаги с именем и фамилией убитого журналиста, а также слова внизу: «На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист».


Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

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