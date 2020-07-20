СМИ: беглый немецкий топ-менеджер Марсалек находится в России

Бывший член совета директоров «потерявшего» почти €2 млрд немецкого платежного оператора Wirecard AG Ян Марсалек, предположительно, выехал в Россию. Он находится в Подмосковье под наблюдением сотрудников службы внешней разведки России, пишет немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в деловых, судебных и дипломатических кругах, передает DW. По данным издания, до этого Марсалек якобы перевел значительные средства в виде биткоинов из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции, в Россию.

Ранее журнал Der Spiegel и The Insider написали, что Марсалек может находиться в Белоруссии, куда прибыл из Таллина на борту частного самолета. При этом Handelsblatt считает, что из-за «политического конфликта» между российским руководством и белорусским президентом Александром Лукашенко для российских спецслужб было, по всей видимости, «слишком рискованно оставлять Марсалека» в Белоруссии.

По данным следствия, руководство концерна Wirecard записало в актив с несуществующих банковских счетов €1,9 млрд — практически четверть всего баланса. Скандал разразился после того, как аудиторы недосчитались этой суммы на балансе компании. В конце июня мошенническими операциями Wirecard, годами подделывавшего отчетность, заинтересовались следователи в Германии и других странах. На руководителя Маркуса Брауна завели дело, арестовали и выпустили под залог. После того как акции компании обрушились, она объявила о банкротстве.

Член совета директоров Ян Марсалек, считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся.