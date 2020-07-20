В Петербурге активиста арестовали на 20 суток за баннер «Меняй власть, а не Конституцию!»

Суд в Петербурге назначил гражданскому активисту Евгению Мусину 20 суток административного ареста за участие в акции на Невском проспекте «Меняй власть, а не Конституцию!», рассказал его защитник Динар Идрисов. Как передает «ОВД-Инфо», Мусину вменили статью о повторном нарушении на публичном мероприятии.

Баннер с надписью «Меняй власть, а не Конституцию!» на несколько минут появился на Невском проспекте 16 июля. Его развернули как только загорелся зеленый свет для пешеходов. На красный сигнал светофора, пока баннер сворачивали, активисты приподнимали растяжку, чтобы автомобили под ней проехали. Евгений Мусин и Мария Кен не скрывали своей причастности к акции. На следующий день с утра около их домов начали дежурить сотрудники правоохранительных органов, и ночью активисты решили проехать в отдел полиции в присутствии защитников, где их задержали и оставили в отделе на ночь. На обоих составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП.

Марию Кен выпустили до ее заседания суда.