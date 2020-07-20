Из Сеченовского университета выписали вторую группу добровольцев после вакцинации от COVID-19

В Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев после вакцинации против коронавируса. Как рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского Университета Вадим Тарасов, добровольцы перенесли введение вакцины «хорошо, у двух только была головная боль и небольшое повышение температуры, все в порядке после введения вакцины», передает «Интерфакс».

По словам Тарасова, в настоящее время идет обработка данных, они будут переданы в Минздрав, а ведомство будет принимать решение о применении вакцины.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что добровольцы получили вакцину от коронавируса на первый и 21-й день, у них были «нежелательные поствакцинальные реакции, но после второго введения вакцины минимальные, легкие, степень врачебного вмешательства не потребовалась».

Первая группа добровольцев была выписана 15 июля.

Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Ее клинические испытания начались в середине июня в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко Минобороны России. Среди добровольцев — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.