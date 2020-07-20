«Мегафон» решил построить трансарктическую линию связи

«Мегафон» и «Росгеология» в августе начнут разведывательные работы, необходимые для прокладки трансарктической линии связи. Исследовательская экспедиция продлится три месяца. За это время судну «Профессор Логачев» предстоит изучить 6500 км рельефа дна Северного Ледовитого океана вдоль побережья России, пишут «Ведомости».

Линия, которую «Мегафон» и финский инфраструктурный оператор Cinia рассчитывают проложить к 2023 году, станет первой в Арктике, и это будет самый короткий маршрут для передачи данных из Европы в Азию, говорит генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян. Он оценивает инвестиции в строительство линии в $0,8–1,2 млрд.

Сейчас большая часть подводных оптоволоконных линий проходит через Тихий и Атлантический океаны. При этом трафик данных между континентами быстро растет: в ближайшие пять лет он увеличится на 200%.