В России опровергли информацию Bloomberg о вакцинации элиты от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине от COVID-19, о чем ранее сообщил Bloomberg. Об этом пишет «Интерфакс».

Американское агентство со ссылкой на источники сообщило, что российская элита с апреля получила возможность опробовать экспериментальную вакцину этого центра Гамалеи. Журналисты якобы получили подтверждения от десятков привившихся, некоторые жаловались на побочные эффекты, другие сказали, что отказались от вакцинации. Всего доступ к вакцине получили сотни видных политиков и крупных бизнесменов, утверждает Bloomberg.

«Ничего не знаю про крупных бизнесменов, и про мелких тоже», — сказал Гинцбург.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром, продолжаются: «Вакцину получили добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена».

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов также опроверг информацию агентства: «Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи».

Вакцину от COVID-19, разработанную центром им. Гамалеи, тестируют в Сеченовском университете и госпитале Бурденко. Ранее сообщалось, что весной вакцину ввели себе сотрудники центра им. Гамалеи, включая директора Гинцбурга, вакцинация прошла хорошо.