Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов попали в Сеть

Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе в интернете данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. Это данные из приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, пишет «КоммерсантЪ».

Среди опубликованных данных оказались электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей. В vpnMentor отметили, что у многих приложений, данные из которых попали в интернет, более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг — выше 4,5.