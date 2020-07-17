Журналиста «Медиазоны» обвиняют в трех правонарушениях — ранее на избирательном участке полицейский сломал ему руку

В Петербурге МВД вызвало корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля для составления трех протоколов: о неповиновении полицейскому, который словам ему руку на избирательном участке; о вмешательстве в осуществление работы избиркома и нарушении «режима самоизоляции». Об этом сообщает «Медиазона».

30 июня Френкель приехал на УИК №2191 из-за сообщения о нарушениях. Там в ходе конфликта полицейский сломал журналисту руку. В тот же день ему сделали операцию и установили в руку интрамедуллярный стержень.

СК начал доследственную проверку о воспрепятствовании деятельности журналиста и превышении должностных полномочий сотрудником полиции.