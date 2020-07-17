В редакцию «Открытых медиа» пришли из центра «Э»

Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД проверяют публикацию «Открытых медиа», в которой рассказывалось, что эпидемия коронавируса может снизить явку на голосовании по поправкам к Конституции. Как сообщает издание, поводом стало заявление «Федерального агентства новостей», которое входит в медиагруппу «Патриот» бизнесмена Евгения Пригожина.



Конкретно ФАН в жалобе указало на твит «ОМ», к которому была прикрепленна ссылка на заметку. «Эпидемия коронавируса может снизить явку на голосовании по поправкам к Конституции. Явка также может обрушиться из-за недоверия населения к официальной информации об эпидемии», — говорилось в твите «ОМ».

Пришедший в редакцию оперуполномоченный задал присутствовавшему сотруднику несколько общих вопросов и ушел, убедившись, что редакция издания действительно находится по имеющемуся у него адресу.

В самой заметке от 4 марта речь идет о докладе экспертов фонда «Петербургская политика», авторы которого писали, что эпидемия коронавируса может повлиять на явку на голосовании по поправкам к Конституции. В сам этот фонд полицейские с вопросами об экстремизме не обращались, сообщил его президент Михаил Виноградов.

Заявление в полицию подписал главный редактор РИА ФАН Евгений Зубарев. Сам он не смог оперативно объяснить «Открытым медиа», в чем, по его мнению, заключается усмотренный им экстремизм.