Делом Навального о клевете занимаются 15 следователей

Расследованием уголовного дела о клевете, возбужденного против Алексея Навального, занимаются 15 сотрудников СК. Об этом политик сообщил в Instagram. По его словам, после допроса его повезут на два обыска — в квартиру, где он зарегистрирован, и в квартиру, где он проживает.

Ранее следователь взял с Навального подписку о невыезде, силовики с обыском пришли в ФБК.

В середине июня по делу о клевете СК признал потерпевшим ветерана Игната Артеменко, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию. Он пояснил следствию, что комментарии Навального к ролику не соответствуют действительности, опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья. Навальный, комментируя в Twiiter ролик RT, назвал его героев «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями». 15 июня СК возбудил уголовное дело в отношении политика.

