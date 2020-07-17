Забастовку устроили рабочие в Шереметьево

Рабочие, которые занимаются реконструкцией взлетно-посадочной полосы в Шереметьево, устроили забастовку, потребовав выплаты обещанной компенсации. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура после конфликта начала проверку. «Прокуратура оценит соблюдение работодателем трудового законодательства и обоснованности требований о выплате надбавок, заявленных работниками. По ее результатам, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Baza писала, что на стройплощадке собрались более 100 человек, которые требовали выплату за сверхурочные.

В пресс-службе Шереметьево РБК сообщили, что ситуация на стройплощадке аэропорта находится под полным контролем. Это внутреннее дело подрядчика — компании «Энергострой», а Шереметьево в качестве заказчика полностью и в срок выполняет все взятые на себя обязательства.



