В Кремле сочли недопустимым запугивание демонстрантов коронавирусом

Инструкции для СМИ по «запугиванию» коронавирусом участников протестных акций недопустимы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Мы считаем недопустимыми подобные инструкции. Для достоверности информации мы бы предпочли прочитать конкретику на этот счет. Это добавило бы убедительности этой информации», — сказал Песков, передает РБК.



Ранее Baza сообщила, что власти Приморья приказали местным журналистам пугать жителей эпидемией, чтобы они не собирались на митинги за арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Техническое задание для журналистов рассылали несколько дней назад, так как на 18 июля во Владивостоке запланировал митинг в поддержку Фургала.

В самом Хабаровском крае, где массовые акции проходят уже несколько дней, власти предупредили о возможности возвращения жестких карантинных мер, связанных с коронавирусом.