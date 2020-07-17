В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Хабаровске

В ФСБ заявили, что пресекли теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске.

«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

По утверждению спецслужбы, изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта.

В Хабаровске несколько дней продолжаются массовые акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Сегодня к ним присоединились коммунисты. Власти края предупредили жителей, что могут вернуть жесткие карантинные меры, так как в регионе растет количество заболевших коронавирусом, что связывают, в том числе с демонстрациями.