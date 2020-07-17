Строители «Лахта-центра» в Петербурге вышли на митинг и устроили забастовку

В Санкт-Петербурге более ста рабочих, трудившихся при возведении «Лахта-центра», вышли на митинг. Они потребовали выплатить им зарплату за несколько месяцев, проведенных на карантине, передает Znak.com.

«Зарплата выходит у нас около 15 тыс. из-за огромных штрафов, в карантин мы не работали, многие переболели ковидом, но выплат не получили», — рассказал один из участников демонстрации.

Рабочие приехали на стройку из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

Они объявили на стройплощадке забастовку и потребовали дополнительных выплат, сообщил «Интерфаксу» представитель генподрядчика Renaissance Construction. По его словам, они «настаивают на выплатах, выходящих за пределы трудовых договоров», а у компании перед ними нет долгов по зарплате или невыполненных соцобязательств.





«Лахта-центр» — общественно-деловой комплекс в Приморском районе Петербурга. Башня «Лахта-центра» имеет высоту 462 метра, это самый северный небоскреб в мире. Ключевым объектом центра должна стать штаб-квартира ПАО «Газпром».