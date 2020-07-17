Силовики пришли в офис ФБК

В офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пришли силовики. Об этом сообщил юрист фонда Александр Головач.

В ФБК пришли с обыском pic.twitter.com/X5w3kYwdcg — Александр Головач (@Golovach_AA) July 17, 2020

Сегодня следователи допрашивали Навального по делу о клевете, которое возбудили после его комментария к агитационному ролику RT.

«Обыск, скорее всего в рамках высосанного из пальца дела «о клевете на ветерана». Удобный предлог для Кремля снова полностью обнести весь наш офис и попытаться парализовать нашу работу. Не получится», — отметила продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE»Любовь Соболь.