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Силовики пришли в офис ФБК

17.07.2020

В офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пришли силовики. Об этом сообщил юрист фонда Александр Головач.

Сегодня следователи допрашивали Навального по делу о клевете, которое возбудили после его комментария к агитационному ролику RT.

«Обыск, скорее всего в рамках высосанного из пальца дела «о клевете на ветерана». Удобный предлог для Кремля снова полностью обнести весь наш офис и попытаться парализовать нашу работу. Не получится», — отметила продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE»Любовь Соболь.


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