В Хабаровске власти пригрозили демонстрантам жестким карантином

Власти Хабаровского края заявили, что рассматривают возможность вернуть режим жесткого карантина, так как «складывается тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции», что они связывают, в том числе, и с массовыми акциями, проходящими в регионе.

«За минувшие сутки заболели 119 человек. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке. Власти региона рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям, которые ранее были отменены. В Хабаровске занято почти 90% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Около 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии», — говорится в заявлении правительства края.

Чиновники просят жителей воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей: «Напоминаем, что все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, несанкционированны».

«Главный риск всплеска заболеваемости сейчас связан с каждодневными митингами, во время которых, как мы ожидаем, неминуемо произойдет заражение. Поэтому люди, нарушающие режим, должны знать, что уже со следующей недели может начаться ситуация ЧС, когда мы будем вынуждены разворачивать новый госпиталь и вводить жесткий карантин. Сейчас каждый сам для себя должен определить, подвергать ли ему риску окружающих и родных или нет. Мы же просим прислушаться к врачебному сообществу и воздержаться от собраний», — заявил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Массовые акции протеста в Хабаровске проходят ежедневно после ареста губернатора региона Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.