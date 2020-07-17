Украина проведет свои военные учения в ответ на российские

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил депутатам Верховной Рады, что с учетом накопления российских войск у границ Украины под предлогом учений «Кавказ-2020», украинские военные также запланировали стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».

«В рамках этих учений мы планируем проверить способность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО. Планируем также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО. Планируется проведение не только командно-штабных учений, а в рамках проведения этих стратегично-командных учений будет проведена проверка боевой готовности, проведены боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами с самолетами военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, которые находятся на юге Украины. Мы ожидаем также, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях», — цитирует министра «Крым.Реалии».

Военные учения Украина намерена провести в тот же период, что и «Кавказ-2020» в России — в сентябре.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в стране начинается внезапная проверка войск «с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».