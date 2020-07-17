Экономическую коллегию Верховного суда возглавит однокурсница Путина

Однокурсница президента России Ирина Подносова возглавит экономическую коллегию Верховного суда. Высшая квалифколлегия судей рекомендовала ее к назначению, не задав ей ни единого вопроса, отмечают «Открытые медиа». Назначить Подносову на должность зампредседателя ВС — председателя экономической коллегии должен Совет Федерации по представлению президента.

Олег Свириденко, возглавлявший экономическую коллегию с 2014 года покинул свой пост по собственному желанию после того, как президентская комиссия не дала ему рекомендацию на новый шестилетний срок. Его отставка официально произойдет в начале августа, пишет «КоммерсантЪ».

Ирина Подносова, возглавляющая сейчас Второй апелляционный суд общей юрисдикции, закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова в 1975 году одновременно с президентом Владимиром Путиным. Она не имеет никакого отношения к арбитражной системе. С 1990-х она работала судьей Лужского горсуда Ленинградской области, затем руководила им. Потом являлась заместителем председателя и руководителем Ленинградского областного суда. В 2018 году была назначена председателем суда, который в апелляционной инстанции рассматривает жалобы на решения того же суда Ленобласти, Санкт-Петербургского городского и еще десятка судов других субъектов федерации. При этом, по данным источников «Ъ», в судебной системе она считается весьма влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит».