С Навального взяли подписку о невыезде

Следователь по уголовному делу Алексея Навального, по которому его подозревают в клевете, взял с политика подписку о невыезде.

«Пришел на допрос по «делу о клевете». Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что все придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование», — сообщил Навальный в Twitter.

Навальный сообщил также, что он и его адвокаты отказываются подписать протокол допроса, так как следователь не стал записывать в него показания политика о том, что дело политически мотивировано.

В середине июня по делу о клевете СК признал потерпевшим ветерана Игната Артеменко, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию. Он пояснил следствию, что опубликованные комментарии Навального к агитационному ролику не соответствуют действительности, опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья. Навальный, комментируя в Twiiter ролик RT, назвал его героев «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями». 15 июня СК возбудил уголовное дело в отношении политика.