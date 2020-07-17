В России стартовали масштабные военные учения

Масштабные учения в рамках внезапной проверки войск начались в России, объявил министр обороны Сергей Шойгу. В них примут войска Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

«Мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», — цитирует Шойгу «Интерфакс».

В ходе проверки предусмотрено проведение 56 учений тактического уровня. Будут задействованы 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего к внезапной проверке привлечены 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.