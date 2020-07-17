Мэр Хабаровска увидел на митингах проплаченных демонстрантов

Некоторые из участников акций протестов в Хабаровске выходят на них за деньги, заявил мэр города Сергей Кравчук. В интервью «Эху Москвы» он признал за жителями право на протест и поблагодарил их за его мирный характер.

«Давайте мы рассмотрим другую сторону вопроса, где сегодня уже пытаются мирную эту акцию перевести в плоскость политическую. В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги», — отметил Кравчук.

Сказать, какие политические силы стоят за проплаченными демонстрантами мэр затруднился. Кравчук повторил, что против силового разгона акций, но не поддерживает митинги, так как в городе сохраняется сложная ситуация с коронавирусом.