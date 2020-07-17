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На основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новые уголовные дела

17.07.2020

На основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели еще два уголовных дела об оскорблении представителя власти. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин

Первое дело связано с оскорблением сотрудника управления собственной безопасности МВД Сергея Кобелева, а второе с начальницей правового отдела УВД по ЦАО Людмилой Юдановой, уточняет «Медиазона»

Всего в отношении Воронцова возбуждено уже семь уголовных дел по статьям о клевете, вымогательстве, порнографии и оскорблении представителя власти.

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