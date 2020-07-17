В Хабаровске коммунисты решили выйти на несогласованный митинг

В отделении КПРФ Хабаровского края сообщили о митинге, который состоится в столице региона в пятницу, несмотря на запрет властей.

«Наша страна и наш край в кризисе. Политическим репрессиям подвергаются не только известные люди: политики и журналисты. Вся Россия который месяц сидит под арестом. Запрещены митинги и демонстрации, запрещена учеба и нормальная жизнь. Но не парады и репетиции. Не комичное голосование по Конституции ради обнуления президентских сроков», — говорится в заявлении партии.

Коммунисты обращают внимание, что «едросскими» медвежьими лапами в Госдуме протащен закон о трехдневном голосовании»: «Сколько вбросов и фальсификаций мы раньше видели за один день, — а теперь их будет в три раза больше! Выборы грозят окончательно превратиться в неподконтрольный людям фарс. Мы убедились, что раньше у протестного кандидата был шанс на победу; теперь нас его лишают».

Хабаровские коммунисты также выступают против обнуления президентских сроков Владимира Путина, пенсионной реформы и за национализацию природных ресурсов.

В Хабаровске уже несколько дней продолжаются акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. Полиция этим шествиям не препятствует.