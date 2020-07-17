В конгрессе США готовят законопроект против российских хакеров

После сообщения спецслужб США, Великобритании и Канады о кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что готовит законопроект против российских хакеров.

«Злонамеренные действия Москвы не должны остаться незамеченными. В ближайшие дни я внесу законопроект, чтобы эти российские хакеры были привлечены к ответственности», — написал он в Twitter.

16 июля Британия, США и Канада заявили об атаке российской группировки хакеров на лаборатории западных стран и попытке украсть разработки вакцины от Covid-19. Вину за атаки они возложили на группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes, передает BBC.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб осудил «безрассудные действия российской разведки»: «Мы разоблачили сегодня их кибератаки против тех, кто разрабатывает вакцину, которыми они подрывают жизненно важное сотрудничество в борьбе с пандемией».

АНБ США считает, что российские хакеры собирали данные о разработке вакцин. Британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что обнаружив нападение, поделился информацией с американскими и канадскими коллегами. Удалось ли злоумышленникам украсть данные, не сообщается, но британские власти подчеркивают, что работа над созданием вакцины не была сорвана и продолжается.

В Москве все обвинения отрицают.