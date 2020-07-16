Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

Канье Уэст заполнил и подал первую форму Федеральной избирательной комиссии, необходимую для того, чтобы стать кандидатом в президенты США. Он также заплатил регистрационный взнос в размере $35 тыс., передает AP.

43-летний рэпер идет на выборы от партии «BDY», то есть The Birthday Party, что можно перевести как «Вечеринка в честь дня рождения». Отмечается, что он еще не подал в избирком вторую и более важную форму, необходимую для выдвижения на пост президента. Эта форма показывает, что кандидат собрал или потратил более $5 тыс. на кампанию.

Уэст объявил о намерении баллотироваться на пост президента 4 июля, но не заполнял и не подавал документы до последнего момента.