Julia Nikolaev о восхищении иммигрантов Трампом

Я понимаю людей, которые собираются голосовать за Трампа не как за Трампа, а как за кандидата от GOP. Они понимают, что сам он непросто далек от идеала, но представляет собой образец невежества, нетерпимости и патологической эгоцентричности, но готовы наступить на горло своему рыдающему эстетическому чувству, потому что за ним стоит партия, значительно более отвечающая их запросам и взглядам, чем демократическая. Ну, то есть они покупают дом, на заборе которого написано "х**", но за неприглядным фасадом которого скрывается вполне себе добротное жилье, а к надписи на заборе они со временем привыкают и перестают ее замечать.

Я понимаю несчастных членов его команды, вынужденных проявлять чудеса изобретательности, чтобы найти какое-то не слишком фантастическое и в меру глупое объяснение его импульсивным, а порой откровенно дебильным, выходкам и высказываниям.

Но я никак не могу понять русскоязычных иммигрантов, совершенно искренне и с пеной у рта доказывающих мне, что именно Трамп сам по себе офигенный президент и все делает правильно. Им нравится его неадекватное поведение - они называют это харизмой. Им нравится его откровенное хамство - они путают его с прямотой. Они приветствуют любые его необдуманные, и зачастую незаконные, решения - ибо они касаются не их. Когда на ненависть к прессе и регулярное вранье Трампа пресса отвечает критикой, они называют это травлей. Их не смущает ни его откровенное невежество, ни хроническая ложь, ни отсутствие малейших навыков коммуникации, ни факт отказа раскрыть налоговые декларации, который сам по себе обо многом говорит, ни его нечистоплотные связи - все божья роса для них. И все это потому, что в паре-тройке здравых решений нынешней администрации они оказались интересантами, или (что чаще) верят, что оказались.

Что для меня самое удивительное, так это то, что они чудесным образом не осознают одной очень простой вещи - если бы Трамп был президентом в те времена, когда они иммигрировали, они бы никогда не иммигрировали в США. Они почему-то уверены, что уж они-то попали в Штаты потому что крутые и достойные, а не потому, что какой-то драный либерал когда-то пожалел диссидентов всех стран, дав им возможность искать политической защиты США. И не потому, что какой-то прогрессивный демократ посочувствовал советским евреям, создав для них целую программу упрощенного получения статуса в США с основательной первоначальной поддержкой новоявленных беженцев. И уж точно не потому, что всё те же козлы-демократы создали систему студенческих и рабочих виз, дающих профессионалам возможность оказаться в стране, где они могут реализоваться как специалисты и не копить месяцами на сапоги и на отпуск в Турции.

Такая неспособность видеть дальше своего носа и понимать опасность тенденций, которые сегодня направлены против твоих идеологических противников, но в любой момент могут обернуться против тебя, напоминают мне ситуацию с любовницей, которая радуется, когда ее любовник пи*****ит жену, не понимая, что завтра она может оказаться на том же месте. Неважно хороша или плоха жена, важно то, что ее муж в принципе способен на подлость.

Но если отвлечься от многолетней предыстории, от репутации Трампа и от того, что речь идёт о президенте страны, то мне этот чувак напоминает обычного выживающего из ума старикана, не всегда способного трезво оценить ситуацию, явно не всегда отдающего себе отчёт в своих действиях и их последствиях, по привычке воспринимающего страну, как бизнес-проект в формате реалити-шоу но с поправкой на возраст в духе "после меня хоть потоп", и обожающего конфликты на ровном месте просто ради движухи. У одной моей подруги бабушка примерно так же развлекается. Просто потому что у нее Альцгеймер.